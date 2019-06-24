Связь-Банк в Орле заключил партнерское соглашение с «Опорой России»

Орловский филиал Связь-Банка заключил соглашение о сотрудничестве с региональным представительством объединения предпринимателей «Опора России».

Договор подразумевает совместную работу сторон, направленную на выполнение майских указов президента Владимира Путина по реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской деятельности, а именно увеличению к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн. человек. Связь-Банк и Опора России планируют совместно разрабатывать программы по финансированию предприятий МСБ, реализовывать проекты по обеспечению доступности кредитования для предпринимателей, сформировать условия для устойчивого развития бизнеса на территории Орловской области.

«Обратившись в Орловское региональное отделение «Опоры России», предприниматели могут в режиме «одного окна» получить информацию о действующих в Связь-Банке продуктах для малого и среднего бизнеса, а также консультацию по условиям кредитования в Банке, узнать о привлекательных пакетах услуг для мелкорозничных точек и лояльных условиях эквайринга, – рассказывает о преимуществах соглашения Заместитель директора по развитию розничного бизнеса Орловского филиала Связь-Банка Оксана Гриминова. – Подобные партнерские договоры Орловское отделение Опоры России заключило с пятью банками региона».