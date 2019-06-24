Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов ко Дню семьи, любви и верности

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» всегда радует широким выбором памятных монет из драгоценных металлов. На сегодня банк представляет тематическую монету ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Только в период с 01.07.2019 г. по 10.07.2019 г. включительно на монету «Святые Петр и Феврония-19», действует специальная сниженная цена:

Монеты из драгоценных металлов - прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом.

Более подробную информацию о котировках и других монетах можно получить на сайте Банка: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf или по телефонам: г. Иркутск, тел.: 8 (3952) 50-33-15 (вн.4622, 4171, 4172); 50-33-25.