Спрос на кондиционеры у иркутян за год вырос на 30,1% – аналитики

Аналитики сервиса объявлений «Авито» провели исследование и выяснили, что спрос на кондиционеры у иркутян в июне 2019-го увеличился на 30,1% в сравнении с прошлым годом.

Иркутск по росту этого показателя занял по стране 21-ое место. Лидером рейтинга стал Ульяновск – за год местные жители стали покупать кондиционеры чаще на 155,2%. В тройке лидеров также Казань и Воронеж.

На последнем месте – Новосибирск, спрос на кондиционеры в этом городе увеличился за год на 3,5%.

По стоимости на охлаждающие устройства Иркутск по России занимает 15-ую строчку – средняя цена на кондиционер в нашем городе составляет 18 тысяч рублей. Средняя стоимость за год в столице Восточной Сибири выросла на 45%.

Самые дешёвые устройства продаются в Барнауле – 12 тысяч рублей, самые дорогие – в Санкт-Петербурге и стоят в среднем 33,3 тысячи.