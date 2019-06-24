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Уголовное дело возбудили в отношении главы управляющей компании Приангарья из-за невозврата долга в 2,5 млн рублей

24 июня 2019

Уголовное дело возбудили в отношении директора управляющей компании города Усолья-Сибирского Иркутской области из-за невозврата долга в 2,5 миллиона рублей, сообщает 24 июня пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Дело возбуждено по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

По информации в сообщении, глава одной из управляющих компаний, зная о вступивших в законную силу шести решениях Арбитражного суда Иркутской области о взыскании задолженности в пользу ресурсоснабжающей организации и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Усолья-Сибирского, не возвращал долг.

Приставы предупреждали мужчину, что если он не погасит задолженность, ему грозит уголовная ответственность.

«Мер к исполнению судебных решений не принимал намеренно. Полученные от коммерческой деятельности денежные средства тратил на иные цели, не связанные с погашением долга», – отмечается в сообщении.

Расследование дела продолжается.


/ СИА /
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