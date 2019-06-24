Средняя зарплата менеджера по сертификации в Иркутске составляет 35 тысяч рублей – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что средняя зарплата менеджера по сертификации в Иркутске составляет 35 тысяч рублей в месяц, что в 1,7 раза меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата такого специалиста в Москве составляет 60 тысяч рублей – это самый высокий показатель в стране, в Санкт-Петербурге – 49 тысяч. Самый низкий доход – в Кирове – 25 тысяч рублей.

В городах, расположенных неподалеку от Иркутской области, в частности, Красноярске – средний доход менеджера по сертификации составляет 35 тысяч рублей, в Чите – 37 тысяч, в Улан-Удэ – 32 тысячи рублей в месяц.