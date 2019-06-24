Власти направят 26,1 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух» в Братске

Власти намерены потратить 26,1 миллиарда рублей на реализацию проекта «Чистый воздух» на территории города Братска Иркутской области до 2024 года, сообщает 24 июня пресс-служба регправительства.

В эту сумму входят 5,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, 1,2 миллиарда из областной казны, 412 миллионов рублей – из бюджета Братска, 18,6 миллиарда рублей – из внебюджетных источников, в том числе средства предприятий.

«В случае выполнения предусмотренных планом мероприятий, к 2024 году планируется уменьшение выбросов загрязняющих веществ в Братске на 25,2 тысячи тонн – 19,95%», – отмечается в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, существуют риски недостижения этих показателей. Одним из них является частичное отсутствие на 2019 год и последующие годы финансирования проекта за счёт средств федерального бюджета. В настоящее время правовые акты федерального уровня по предоставлению субсидий регионам не приняты, финансирование из федерального бюджета не подтверждено. По вопросам выделения средств министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области направило запросы в Росприроднадзор.

Справка: «Чистый воздух» – федеральный проект, который направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 городах, среди которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.