Экологический забег «Чистый город – счастливые лица» пройдёт 4 июля в Братске

Экозабег «Чистый город – счастливые лица» пройдёт в городе Братске Иркутской области 4 июля, сообщает 24 июня БСТ.

Мероприятие стартует от базы отдыха «Простоквашино» в 19.00. Бегунам будут выдаваться пакеты для мусора.

«Победят и получат призы те, кто соберет больше всего пластиковых и бумажных отходов с улиц города. Этот вид бега называется «плоггинг» и сейчас он весьма популярен в крупных городах», – отмечается в сообщении.

Организатор забега – компания РУСАЛ. Авторами идеи выступили школьники и студенты.

По информации БСТ, в январе 2019 года на экологической «Фабрике проектов» Братского госуниверситета сборная команда Братского промышленного колледжа, а также школьники посёлка Кежемский, Усть-Кута и Братска предложили очистить город от мусора, устроив забег. Этот проект победил в номинации «Выбор РУСАЛа».