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Росавтодор планирует потратить 2,2 млрд рублей на строительство нового участка дороги Иркутск – Красноярск

24 июня 2019

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» объявило аукцион на строительство нового участка длиной 13 километров Иркутск – Красноярск дороги Р-255 «Сибирь», следует из документации на сайте госзакупок.

Речь идет о строительстве участка дороги с 1524 по 1537 километр. Финансирование проекта будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета.

Заявки на участие принимаются до 10 июля 2019 года, подрядчика определят 15 июля. Работы планируется завершить до 20 сентября 2022 года.

Как отмечается на сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье», Строительство новой дороги позволит обойти два населённых пункта и ликвидировать железнодорожный переезд.

Проектом предусмотрено строительство путепровода через железную дорогу, моста через реку Или, кольцевой развязки в направлении посёлка Уховский. На объекте планируется обустроить площадку для стоянки автомобилей, установить вдоль проезжей части фонари и разместить пять автобусных остановок.

«Всё это позволит разгрузить дорогу между сельскими населёнными пунктами, снизить количество ДТП и улучшить экологическую ситуацию», – отмечает Упрдор.


/ СИА /
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