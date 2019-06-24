«РУСАЛ» поможет БрИМТ увеличить приток абитуриентов, а студентам – с трудоустройством

Компания «РУСАЛ», предприятия которой располагаются на территории Иркутской области, поможет Братскому индустриально-металлургическому техникуму (БрИМТ) увеличить приток абитуриентов, а студентам – трудоустроиться на Братском алюминиевом заводе, сообщала телерадиокомпания «Братск».

«Уже 46 лет мы сотрудничаем с Братским алюминиевым заводом. Задача нашей организации – готовить квалифицированных специалистов для данного предприятия. Сейчас в техникуме обучается 600 студентов. Основные направления – металлурги, машинисты крана, энергетики, сварщики. Это те, кто востребован на промплощадке БрАЗа», – приводятся в сообщении слова директор БрИМТа Андрея Колонтая.

Большинство работников завода обучались на базе Братского индустриально-металлургического техникума. Это единственное из 83 учреждений среднего профессионального образования в Иркутской области, которое готовит металлургов.

По информации на сайте, планируется обучать в техникуме иногородних граждан, которые в последующем станут сотрудниками градообразующего предприятия.

«1 сентября мы разработаем ряд проектов совместных, достигнуты договорённости об участи сотрудников данного предприятия в наших круглых столах, дискуссионных площадках, мозговых штурмах. В ходе которых мы попробуем выработать политику привлечения школьников, студентов, выпускников на предприятия РУСАЛа - рассказала заместитель директора Регионального института кадровой политики и непрерывного образования Ольги Кондратьевой.

Компания РУСАЛ заинтересована в притоке свежих кадров. Как отмечает СМИ, в Братске наблюдается отток населения, а штатная численность предприятия остается прежней. Поэтому на БрАЗе рады не только местным металлургам, но и приехавшим из других городов и поселков. На заводе есть вакансии. Подробности можно узнать по телефону 49-26-45.