Самые высокооплачиваемые трактористы живут в Иркутской области – аналитики

Аналитики сервиса объявлений «Авито» провели исследование и выяснили, что самые высокие зарплаты по России у трактористов из Иркутской области.

Средняя зарплата тракториста в Приангарье составляет 76 тысяч рублей в месяц. В тройке лидеров также Красноярский край – 69 тысяч рублей и Белгородская область – 45 тысяч.

Специалисты отмечают, что высокий доход обусловлен тем, что на этих территориях из-за более жёсткого климата заниматься сельским хозяйством труднее.

Аутсайдером рейтинга является Омская область – средняя заработная плата тракториста в этом регионе составляет 20,8 тысячи рублей.

Исследователи также отмечают, что спрос на сельскохозяйственную технику в Иркутской области за год повысился на 0,8%, предложение – на 25,9%