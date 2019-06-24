«Это – преступное решение». Мэр Братска выступил против ввоза на территорию города отходов «Усольехимпрома»

Мэр Братска Иркутской области Сергей Серебренников назвал преступными планы регправительства ввезти на территорию города отходов предприятия «Усольехимпром», отмечается 24 июня на сайте городской администрации. Позиция главы была озвучена во время экстренного совещания, которое прошло сегодня.

«Об этом решении правительства нас никто не проинформировал. Это — преступное решение. Федеральный центр и мы с градообразующими предприятиями прилагаем огромные усилия, чтобы решить вопросы экологии в Братске, а правительство региона принимает вот такие непродуманные, неправильные решения. Губернатор и его заместители живут далеко от Братска, не дышат с нами одним воздухом, им не понять наши проблемы. Может, губернатор считает, что тут живут люди второго сорта? Мы, братчане, умеем постоять за себя! Я категорически против и не допущу в Братске ни одного грамма этих отходов», – отметил глава города.

По информации на сайте, мэр также призвал городскую общественность, экологов, руководителей организаций присоединиться к защите Братска.

Справка: На прошлой неделе первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства региона Руслан Болотов на выездном заседании в Усолье-Сибирском сообщил, что токсичные отходы третьего класса опасности с промплощадки химического предприятия «Усольехимпром» планируется вывезти для утилизации в Братск.