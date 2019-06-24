Депутат ЗС: Муниципальное предприятие «Ангарский трамвай» разваливается, его задолженность – 22 млн рублей

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев заявил, что муниципальное предприятие «Ангарский трамвай» разваливается. По информации федеральной налоговой службы, его задолженность за 2018 год составила 22 миллиона рублей, отмечается 24 июня на сайте ЗС.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на парламентария, «это делается умышленно».

«В месяц на данном виде транспорта в городе передвигается не более 200 тысяч человек, а 10 лет назад эта цифра была в четыре раза больше», – отмечается на сайте.

В ноябре 2018 года «Ангарский трамвай» нарушил сроки выплат по муниципальным контрактам. Это привело к ущемлению прав юридических лиц и стало причиной обращения предпринимателей за защитой своих прав в органы прокуратуры.