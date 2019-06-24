Законопроект о либерализации ОСАГО подходит к рассмотрению в Госдуме

Законопроект о либерализации тарифов ОСАГО проходит активную стадию согласований: 1 июля его рассмотрит комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, такое решение было принято на совещании 21 июня. Об этом сообщил в пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее, 20 июня законопроект рассмотрел Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Совет одобрил ключевые положения законопроекта - в частности, концептуально поддержан подход, что цена ОСАГО должна определяться не техническими характеристиками автомобиля, а статистикой аварийности и навыками управления водителей. Кроме того, совет поддержал предложение об увеличении лимита возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. При этом в заключении совета говорится, что ряд его положений нуждаются в доработке.

Согласно законодательству РФ, по итогам рассмотрения 1 июля комиссия по законопроектной деятельности может принять решение о вынесении законопроекта на рассмотрение на заседании правительства РФ. Если законопроект будет поддержан правительством, то кабмин может принять решение о внесении проекта в Государственную думу. Минфин ожидает, что нижняя палата парламента рассмотрит документ в первом чтении в самом начале осенней сессии, говорил ранее Алексей Моисеев.

«В скорейшем рассмотрении законопроекта заинтересованы прежде всего автовладельцы – это позволит сделать цену более индивидуальной и справедливой. Для страховщиков это возможность балансировать свою убыточность и конкурировать друг с другом по цене в интересах клиента», – говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

Законопроект о либерализации ОСАГО разрабатывается с 2016 года – в сентябре 2016-го Минфин впервые опубликовал его для общественного обсуждения. Первоначальная версия предусматривала разделение полисов ОСАГО на три вида - с разными лимитами (500 тыс. руб., 1 млн руб., 2 млн руб.) и сроками действия (1, 2 и 3 года). Предполагалось, что повышение лимита и срока действия полиса выше стандартного (500 тыс. руб., 1 год) будет возможно по согласованию страхователя и страховщика. Однако такую концепцию не поддержало главное государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте РФ, указав, что элемент добровольности не согласуется с принципом публичности договора обязательного страхования (публичность договора означает, что страховщик не может отказать в продаже полиса).

Разработанный Минфином законопроект о либерализации ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя. Это позволит компаниям снижать цены для аккуратных водителей. За 5 месяцев 2019 года в результате первого этапа либерализации – расширения тарифного коридора Центробанком – средняя цена ОСАГО уже снизилась на 5,6%.