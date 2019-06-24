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Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн

24 июня 2019

Доходы мэра Иркутска Дмитрия Бердникова за 2018 год сократились на 1,5 миллиона рублей и составили 4,1 миллиона рублей. Сведения о заработках главы города были опубликованы на сайте администрации 21 июня.

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В настоящее время у него в собственности находятся квартира площадью 176,2 квадратных метра и гараж площадью 43,1 квадратных метра, в пользовании – земельный участок площадью 43,1 квадратных метра.

За 2017 год Бердников заработал 5,6 миллиона рублей, из которых более 1 миллиона рублей составил доход от продажи автомобиля.


/ СИА /
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Материалы сюжета "Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год":
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Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
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Все материалы сюжета

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