Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн

Доходы мэра Иркутска Дмитрия Бердникова за 2018 год сократились на 1,5 миллиона рублей и составили 4,1 миллиона рублей. Сведения о заработках главы города были опубликованы на сайте администрации 21 июня.

В настоящее время у него в собственности находятся квартира площадью 176,2 квадратных метра и гараж площадью 43,1 квадратных метра, в пользовании – земельный участок площадью 43,1 квадратных метра.

За 2017 год Бердников заработал 5,6 миллиона рублей, из которых более 1 миллиона рублей составил доход от продажи автомобиля.