Сбербанк принял участие в III Форуме социальных инноваций

В Москве прошел III Форум социальных инноваций регионов. На мероприятии прошло более 60 дискуссии и мастер-классов про внедрение лучших социальных практик, 5 благотворительных спектаклей; 30 тысяч человек посетили интерактивную выставку. Одним из главных объектов форума стал стенд Сбербанка, на котором дивизион «Особенные решения» представил технологические разработки банка, которые позволяют значительно облегчить доступ к финансовым услугам людям с инвалидностью.

На стенде были продемонстрированы возможности использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» незрячими клиентами. Для обеспечения адаптации цифровых продуктов Сбербанк привлекает тестировщиков с инвалидностью. Ранее Сбербанк опубликовал руководство по созданию доступных цифровых сервисов в свободном доступе в интернете. Также большой интерес у посетителей стенда вызвала демонстрация удаленного сурдоперевода.

Бесплатная услуга сурдоперевода была запущена в начале апреля более чем в 5 тысячах отделений Сбербанка по всей стране. Уникальный высококачественный сервис осуществляется с помощью видеозвонка: сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка. Трехсторонняя консультация «сотрудник банка — клиент — сурдопереводчик» признана экспертами с нарушениями слуха и речи наиболее эффективным и понятным способом коммуникации. Для запуска сервиса по всей стране Сбербанк принял на работу 20 профессиональных переводчиков.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Наша задача состоит в том, чтобы сделать банковское обслуживание людей с особенными потребностями максимально удобным. Это невозможно без внедрения новых технологий. Отрадно, что наши инициативы по обеспечению доступности финансовых услуг получают самые положительные оценки от профессионального сообщества и государственных структур».