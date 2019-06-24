В мае выдача автокредитов сократилась на 17,5%

В мае 2019 года количество выданных автокредитов составило 75,1 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных автокредитов фактически осталось неизменным. Вместе с тем, по сравнению с апрелем - рекордным по выдаче автокредитов - количество сократилось сразу на 17,5%, сообщает НБКИ.

В мае 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (5,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс. ед.), Московской области (4,4 тыс. ед.), а также в Республиках Татарстан (3,7 тыс. ед.) и Башкортостан (3,4 тыс. ед.).

«Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Важно отметить, что данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж».