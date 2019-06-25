10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска

Самым богатым депутатом думы Иркутска стал Григорий Резников. За 2018 год он увеличил свой доход в 7,7 раза – до 155,2 миллиона рублей. Сведения о заработках были опубликованы на сайте мэрии 21 июня.

В 2017 году Резников заработал 20,3 миллиона рублей. У него были в собственности семь земельных участков, жилой дом, боксы для стоянки автомобилей и машина.

В настоящее время у Резникова в собственности находятся два земельных участков площадями 900 и 1,3 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 48,7 квадрата и автомобиль Land Rover Defender. В пользовании – земельный участок площадью 48,7 квадратного метра.

В тройку лидеров по уровню доходов также вошёл депутат Юрий Панько с доходами в 24,5 миллиона рублей. В его собственности – 13 земельных участков, семь жилых домов, квартира, нежилое помещение, автомобиль Lexus, аэролодка и прицеп.

На третьем месте – Юрий Коренев с доходом в 12,8 миллиона рублей. У него в собственности – восемь земельных участков, два жилых дома, два гаража и восемь нежилых помещений.

Самым бедным депутатом думы Иркутска по итогам 2018 года стал Александр Квасов – за год он заработал 622,4 тысячи рублей. У него в собственности – доли в земельном участке, жилом доме и двух квартирах.

10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска