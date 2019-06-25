Самым богатым депутатом думы Иркутска стал Григорий Резников. За 2018 год он увеличил свой доход в 7,7 раза – до 155,2 миллиона рублей. Сведения о заработках были опубликованы на сайте мэрии 21 июня.
В 2017 году Резников заработал 20,3 миллиона рублей. У него были в собственности семь земельных участков, жилой дом, боксы для стоянки автомобилей и машина.
В настоящее время у Резникова в собственности находятся два земельных участков площадями 900 и 1,3 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 48,7 квадрата и автомобиль Land Rover Defender. В пользовании – земельный участок площадью 48,7 квадратного метра.
В тройку лидеров по уровню доходов также вошёл депутат Юрий Панько с доходами в 24,5 миллиона рублей. В его собственности – 13 земельных участков, семь жилых домов, квартира, нежилое помещение, автомобиль Lexus, аэролодка и прицеп.
На третьем месте – Юрий Коренев с доходом в 12,8 миллиона рублей. У него в собственности – восемь земельных участков, два жилых дома, два гаража и восемь нежилых помещений.
Читайте также:
Самым бедным депутатом думы Иркутска по итогам 2018 года стал Александр Квасов – за год он заработал 622,4 тысячи рублей. У него в собственности – доли в земельном участке, жилом доме и двух квартирах.
10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска
|№ п/п
|Фамилия и инициалы депутата
|Декларированный годовой доход депутата за 2018 год, руб.
|1
|Резников Г.И.
|155 155 978,83
|2
|Панько А.Г.
|24 484 287,93
|3
|Коренев Ю.Д.
|12 796 277,17
|4
|Говорухин С.Г.
|11 329 811,64
|5
|Распутин А.В.
|9 395 740,00
|6
|Жарий Д.И.
|8 228 272,04
|7
|Матвийчук В.Н.
|5 895 251,81
|8
|Потапов В.В.
|5 265 251,32
|9
|Хоменко А.П.
|5 258 755,03
|10
|Стекачев Е.Ю.
|4 710 536,30