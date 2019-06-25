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10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска

25 июня 2019

Самым богатым депутатом думы Иркутска стал Григорий Резников. За 2018 год он увеличил свой доход в 7,7 раза – до 155,2 миллиона рублей. Сведения о заработках были опубликованы на сайте мэрии 21 июня.

В 2017 году Резников заработал 20,3 миллиона рублей. У него были в собственности семь земельных участков, жилой дом, боксы для стоянки автомобилей и машина.

В настоящее время у Резникова в собственности находятся два земельных участков площадями 900 и 1,3 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 48,7 квадрата и автомобиль Land Rover Defender. В пользовании – земельный участок площадью 48,7 квадратного метра.

В тройку лидеров по уровню доходов также вошёл депутат Юрий Панько с доходами в 24,5 миллиона рублей. В его собственности – 13 земельных участков, семь жилых домов, квартира, нежилое помещение, автомобиль Lexus, аэролодка и прицеп.

На третьем месте – Юрий Коренев с доходом в 12,8 миллиона рублей. У него в собственности – восемь земельных участков, два жилых дома, два гаража и восемь нежилых помещений.

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10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска

№ п/п Фамилия и инициалы депутата Декларированный годовой доход депутата за 2018 год, руб.
1 Резников Г.И. 155 155 978,83
2 Панько А.Г. 24 484 287,93
3 Коренев Ю.Д. 12 796 277,17
4 Говорухин С.Г. 11 329 811,64
5 Распутин А.В. 9 395 740,00
6 Жарий Д.И. 8 228 272,04
7 Матвийчук В.Н. 5 895 251,81
8 Потапов В.В. 5 265 251,32
9 Хоменко А.П. 5 258 755,03
10 Стекачев Е.Ю. 4 710 536,30

 

 


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Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
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