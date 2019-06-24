Новости

Глава Приангарья обратился к омбудсмену РФ с просьбой взять дело против Шаверды на личный контроль

24 июня 2019

Глава Иркутской области Сергей Левченко направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой взять ситуацию, связанную с главой минлеса Приангарья Сергеем Шавердой, на личный контроль, сообщает 24 июня пресс-служба регправительства.

«Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике «Туколонь» объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ «Рослесозащита» и, самое главное, на законодательстве РФ», – приводятся в сообщении слова из обращения Левченко.

Глава региона также попросил Москалькову обратить внимание на ситуацию и разобраться в этом деле.

Справка: Сергея Шаверду задержали 6 июня в аэропорту Шереметьево по делу о незаконных рубках леса в «Тулукони». 7 июня ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Кировский районный суд отправил его под арест на два месяца. Облсуд 17 июня отклонил поданную апелляцию на арест чиновника и оставил меру пресечения без изменений.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании