Глава Приангарья обратился к омбудсмену РФ с просьбой взять дело против Шаверды на личный контроль

Глава Иркутской области Сергей Левченко направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой взять ситуацию, связанную с главой минлеса Приангарья Сергеем Шавердой, на личный контроль, сообщает 24 июня пресс-служба регправительства.

«Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике «Туколонь» объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ «Рослесозащита» и, самое главное, на законодательстве РФ», – приводятся в сообщении слова из обращения Левченко.

Глава региона также попросил Москалькову обратить внимание на ситуацию и разобраться в этом деле.