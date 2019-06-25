ТОП-10 самых богатых депутатов Думы Иркутска за 2018 год по уровню семейного дохода

Мэрия Иркутска 21 июня опубликовала на своём сайте сведения о доходах депутатов местной думы. Самыми богатыми парламентариями по доходам за 2018 год оказались Григорий Резников, Александр Панько и Юрий Коренев. Однако, если прибавить к заработкам депутатов зарплаты их жён и подсчитать общие доходы всей семьи, картина меняется, и в лидеры рейтинга выходят другие политики.
Сведения о доходах депутатов Думы города Иркутска за 2018 год
|№ п/п
|Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
|Декларированный годовой доход депутата за 2018 год, руб.
|Декларированный годовой доход супруги/супруга депутата за 2018 год, руб.
|Декларированный семейный доход за 2018 год, руб.
|1.
|Аблов А.А.
|851 685,18
|851 685,18
|2.
|Выговский Е.Л.
|2 118 795,58
|1 125 076,06
|3 243 871,64
|3.
|Гайдаров Г.М.
|3 865 939,62
|1 346 831,84
|5 212 771,46
|4.
|Говорухин С.Г.
|11 329 811,64
|865 946,64
|12 195 758,28
|5.
|Гущин И.А.
|4 119 232,35
|101 118,18
|4 220 350,53
|6.
|Донских В.П.
|3 942 010,07
|879 151,47
|4 821 161,54
|7.
|Дроков Е.В.
|1 899 138,00
|9 532 333,51
|11 431 471,51
|8.
|Ежова И.В.
|1 514 014,67
|1 514 014,67
|9.
|Есева Ж.В.
|1 989 614,07
|2 910 760,06
|4 900 374,13
|10.
|Жарий Д.И.
|8 228 272,04
|1 002 708,28
|9 230 980,32
|11.
|Ильичев В.Г.
|1 024 724,70
|-
|1 024 724,70
|12.
|Квасов А.А.
|622 416,20
|900 501,00
|1 522 917,20
|13.
|Колмаков А.А.
|1 241 744,95
|1 241 744,95
|14.
|Коренев Ю.Д.
|12 796 277,17
|12 796 277,17
|15.
|Корнев М.Г.
|2 823 074,07
|1 269 433,45
|4 092 507,52
|16.
|Корочкина А.М.
|1 275 053,70
|841 084,92
|2 116 138,62
|17.
|Кузнецова С.П.
|1 624 764,23
|250 412,31
|1 875 176,54
|18.
|Матвийчук В.Н.
|5 895 251,81
|5 895 251,81
|19.
|Павлюк Л.А.
|2 069 068,57
|1 083 063,11
|3 152 131,68
|20.
|Панько А.Г.
|24 484 287,93
|1 060 508,03
|25 544 795,96
|21.
|Потапов В.В.
|5 265 251,32
|173 067,10
|5 438 318,42
|22.
|Правенький В.В.
|618 823,89
|618 823,89
|23.
|Распутин А.В.
|9 395 740,00
|3 021 373,20
|12 417 113,20
|24.
|Резников Г.И.
|155 155 978,83
|155 155 978,83
|25.
|Ружников Д.О.
|2 117 051,13
|1 004 114,95
|3 121 166,08
|26.
|Савельев А.В.
|3 774 992,48
|1 000 240,00
|4 775 232,48
|27.
|Савченко Е.В.
|2 823 888,80
|2 823 888,80
|28.
|Свердлов В.Л.
|1 655 389,70
|1 655 389,70
|29.
|Стекачев Е.Ю.
|4 710 536,30
|19 788 392,74
|24 498 929,04
|30.
|Ханхалаев А.К.
|4 303 170,96
|4 303 170,96
|31.
|Хоменко А.П.
|5 258 755,03
|361 957,13
|5 620 712,16
Григорий Резников и Александр Панько вошли в тройку самых богатых депутатов думы Иркутска за 2018 год и по уровню семейного дохода. А вот на третьем месте оказался не Юрий Коренев, а Евгений Стекачёв.
Григорий Резников за 2018 год увеличил свой доход в 7,7 раза – до 155,2 миллиона рублей. В настоящее время является владельцем сети автомобильных центров Gregory Motors. В собственности – два земельных участка площадями 900 и 1,3 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 48,7 квадрата и автомобиль Land Rover Defender. В пользовании – земельный участок площадью 48,7 квадратного метра.
На втором месте по уровню семейного заработка – Александр Панько с доходами в 24,5 миллиона рублей. Он является владельцем предприятия по деревообработке и центра отдыха «Ерши». В его собственности – 13 земельных участков, семь жилых домов, доли в квартире и нежилом помещении, автомобиль Lexus, аэролодка и прицеп.
Его жена заработала за 2018 год миллион рублей. В её собственности – три квартиры, земельный участок площадью 153 квадратных метра, нежилое здание, треть в квартире и доля собственности в нежилом здании площадь 21,7 тысячи квадратов.
Депутат Евгений Стекачёв за 2018 год заработал 4,7 миллиона рублей. Сейчас он занимает должность спикера в местной думе. Кроме того, является генеральным директором АО «Агентство инвестиционных программ Иркутска». В его собственности – только автомобиль Mercedes Benz G63. В пользовании – две квартиры.
Его супруга за 2018 год заработала 19,8 миллиона рублей. В её собственности – одна вторая доли в восьми нежилых зданиях, нежилое здание площадью 347 квадратов, земельный участок площадью 348 квадратных метров, 40% доли в земельном участке площадью 2 тысячи квадратов и автомобиль Porsche Cayenne.
В ТОП-10 по уровню семейного дохода также вошёл Евгений Дроков, генеральный директор компании «СтройКо», который рейтинге личных доходов находился в аутсайдерах. За 2018 год он заработал 1,9 миллиона рублей. В его собственности – земельный участок площадью 1,4 тысячи квадратных метров.В пользовании – жилой дом и земельный участок.
Доход супруги за прошлый год составил 9,5 миллиона рублей. В её собственности – земельный участок площадью 1,5 квадратов, жилой дом, гараж-бокс и машина Toyota Avensis.
10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска за 2018 год по уровню семейного дохода
|№ п/п
|Фамилия и инициалы депутата
|Декларированный годовой доход депутата за 2018 год, руб.
|Декларированный годовой доход супруги/супруга депутата за 2018 год, руб.
|Декларированный семейный доход за 2018 год, руб.
|1
|Резников Г.И.
|155 155 978,83
|155 155 978,83
|2
|Панько А.Г.
|24 484 287,93
|1 060 508,03
|25 544 795,96
|3
|Стекачев Е.Ю.
|4 710 536,30
|19 788 392,74
|24 498 929,04
|4
|Коренев Ю.Д.
|12 796 277,17
|12 796 277,17
|5
|Распутин А.В.
|9 395 740,00
|3 021 373,20
|12 417 113,20
|6
|Говорухин С.Г.
|11 329 811,64
|865 946,64
|12 195 758,28
|7
|Дроков Е.В.
|1 899 138,00
|9 532 333,51
|11 431 471,51
|8
|Жарий Д.И.
|8 228 272,04
|1 002 708,28
|9 230 980,32
|9
|Матвийчук В.Н.
|5 895 251,81
|5 895 251,81
|10
|Хоменко А.П.
|5 258 755,03
|361 957,13
|5 620 712,16