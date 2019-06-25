ТОП-10 самых богатых депутатов Думы Иркутска за 2018 год по уровню семейного дохода

Мэрия Иркутска 21 июня опубликовала на своём сайте сведения о доходах депутатов местной думы. Самыми богатыми парламентариями по доходам за 2018 год оказались Григорий Резников, Александр Панько и Юрий Коренев. Однако, если прибавить к заработкам депутатов зарплаты их жён и подсчитать общие доходы всей семьи, картина меняется, и в лидеры рейтинга выходят другие политики.

Сведения о доходах депутатов Думы города Иркутска за 2018 год

№ п/п Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются Декларированный годовой доход депутата за 2018 год, руб. Декларированный годовой доход супруги/супруга депутата за 2018 год, руб. Декларированный семейный доход за 2018 год, руб. 1. Аблов А.А. 851 685,18 851 685,18 2. Выговский Е.Л. 2 118 795,58 1 125 076,06 3 243 871,64 3. Гайдаров Г.М. 3 865 939,62 1 346 831,84 5 212 771,46 4. Говорухин С.Г. 11 329 811,64 865 946,64 12 195 758,28 5. Гущин И.А. 4 119 232,35 101 118,18 4 220 350,53 6. Донских В.П. 3 942 010,07 879 151,47 4 821 161,54 7. Дроков Е.В. 1 899 138,00 9 532 333,51 11 431 471,51 8. Ежова И.В. 1 514 014,67 1 514 014,67 9. Есева Ж.В. 1 989 614,07 2 910 760,06 4 900 374,13 10. Жарий Д.И. 8 228 272,04 1 002 708,28 9 230 980,32 11. Ильичев В.Г. 1 024 724,70 - 1 024 724,70 12. Квасов А.А. 622 416,20 900 501,00 1 522 917,20 13. Колмаков А.А. 1 241 744,95 1 241 744,95 14. Коренев Ю.Д. 12 796 277,17 12 796 277,17 15. Корнев М.Г. 2 823 074,07 1 269 433,45 4 092 507,52 16. Корочкина А.М. 1 275 053,70 841 084,92 2 116 138,62 17. Кузнецова С.П. 1 624 764,23 250 412,31 1 875 176,54 18. Матвийчук В.Н. 5 895 251,81 5 895 251,81 19. Павлюк Л.А. 2 069 068,57 1 083 063,11 3 152 131,68 20. Панько А.Г. 24 484 287,93 1 060 508,03 25 544 795,96 21. Потапов В.В. 5 265 251,32 173 067,10 5 438 318,42 22. Правенький В.В. 618 823,89 618 823,89 23. Распутин А.В. 9 395 740,00 3 021 373,20 12 417 113,20 24. Резников Г.И. 155 155 978,83 155 155 978,83 25. Ружников Д.О. 2 117 051,13 1 004 114,95 3 121 166,08 26. Савельев А.В. 3 774 992,48 1 000 240,00 4 775 232,48 27. Савченко Е.В. 2 823 888,80 2 823 888,80 28. Свердлов В.Л. 1 655 389,70 1 655 389,70 29. Стекачев Е.Ю. 4 710 536,30 19 788 392,74 24 498 929,04 30. Ханхалаев А.К. 4 303 170,96 4 303 170,96 31. Хоменко А.П. 5 258 755,03 361 957,13 5 620 712,16

Григорий Резников и Александр Панько вошли в тройку самых богатых депутатов думы Иркутска за 2018 год и по уровню семейного дохода. А вот на третьем месте оказался не Юрий Коренев, а Евгений Стекачёв.

Григорий Резников за 2018 год увеличил свой доход в 7,7 раза – до 155,2 миллиона рублей. В настоящее время является владельцем сети автомобильных центров Gregory Motors. В собственности – два земельных участка площадями 900 и 1,3 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 48,7 квадрата и автомобиль Land Rover Defender. В пользовании – земельный участок площадью 48,7 квадратного метра.

На втором месте по уровню семейного заработка – Александр Панько с доходами в 24,5 миллиона рублей. Он является владельцем предприятия по деревообработке и центра отдыха «Ерши». В его собственности – 13 земельных участков, семь жилых домов, доли в квартире и нежилом помещении, автомобиль Lexus, аэролодка и прицеп.

Его жена заработала за 2018 год миллион рублей. В её собственности – три квартиры, земельный участок площадью 153 квадратных метра, нежилое здание, треть в квартире и доля собственности в нежилом здании площадь 21,7 тысячи квадратов.

Депутат Евгений Стекачёв за 2018 год заработал 4,7 миллиона рублей. Сейчас он занимает должность спикера в местной думе. Кроме того, является генеральным директором АО «Агентство инвестиционных программ Иркутска». В его собственности – только автомобиль Mercedes Benz G63. В пользовании – две квартиры.

Его супруга за 2018 год заработала 19,8 миллиона рублей. В её собственности – одна вторая доли в восьми нежилых зданиях, нежилое здание площадью 347 квадратов, земельный участок площадью 348 квадратных метров, 40% доли в земельном участке площадью 2 тысячи квадратов и автомобиль Porsche Cayenne.

В ТОП-10 по уровню семейного дохода также вошёл Евгений Дроков, генеральный директор компании «СтройКо», который рейтинге личных доходов находился в аутсайдерах. За 2018 год он заработал 1,9 миллиона рублей. В его собственности – земельный участок площадью 1,4 тысячи квадратных метров.В пользовании – жилой дом и земельный участок.

Доход супруги за прошлый год составил 9,5 миллиона рублей. В её собственности – земельный участок площадью 1,5 квадратов, жилой дом, гараж-бокс и машина Toyota Avensis.

10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска за 2018 год по уровню семейного дохода