50% семей в России обременены кредитами

Россияне допустили дефолтную просрочку (90 и более дней) по 10,7 млн кредитных договоров на общую сумму 852,8 млрд рублей, такие данные по состоянию на 30 апреля 2019 года приводит БКИ «Эквифакс».

Доля количества неработающих кредитов по рынку составляет в 15%, а по продуктам разбивается следующим образом:

МФО 35%

Потребительские кредиты 18%

Кредитные карты 8%

Автокредиты 7,3%

Ипотека 1,7%

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели качества кредитного портфеля несколько улучшились. Так, портфель просроченной задолженности в количественном выражении за год сократился на 2 п.п., а в денежном выражении потерял 5 п.п. Снижение как числа, так и суммы «плохих долгов» отмечается в сегментах потребительского кредитования, автокредитования и кредитных карт. Просроченная задолженность по ипотеке и микрофинансовым займам демонстрирует устойчивый рост.

Объем портфеля просроченной задолженности по типам кредитов, млрд. рублей

Тип кредита 30 апреля 2018 30 апреля 2019 Потребительский кредит 640,8 550,5 Автокредит 100,6 50,9 Ипотека 59,4 79,6 Кредитные карты 156,6 138,4 МФО 24,8 33,3

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс»: «Кредиторы время от времени проводят так называемые операции по расчистке баланса, продавая или списывая за счет внутренних резервов долги, которые можно признать безнадежными. В общем смысле такие операции можно считать обычными, если не принимать в расчёт то, что в последнее время кредиторы используют специализированные площадки по продаже долгов, позволяющие получать более высокую стоимость за продаваемый портфель. Как правило, проводятся они при приближении к отчётным датам (квартал / год). Именно такие операции являются причинами приведенного в таблице выше снижения объема просроченной задолженности. Рост объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам, скорее, не стоит рассматривать как негативный фактор, так как доля дефолтной задолженности по этому виду кредитования за тот же период времени осталась неизменной – 1,7%, что, в целом, можно рассматривать как положительный фактор».

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев: «На текущий период 50% семей в России так или иначе обременены кредитами и, к сожалению, в современных реалиях существует риск выхода какой-то доли из них на просроченную задолженность. Касаясь вопроса возможного риска, то чуть более 10% имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более 50% от своего ежемесячного дохода. Средний просроченный долг варьируется в пределах 70-80 тыс. рублей. По нашей статистике, порядка 47% ссылаются на то, что не могут обслуживать долг по причине финансовых трудностей, ещё 30% сказали о падании уровня доходов, 20% пожаловались на серьёзную долговую нагрузку. Все эти причины носят объективный характер и отражают общую ситуацию на рынке. Поэтому на текущий момент одна из основных задач обеспечить корректное взыскание с полным соблюдением норм 230-ФЗ со стороны каждого участника рынка, как самих кредиторов, так и коллекторских агентств. Только если будут обеспечены равные права, одинаковые обязанности и пропорциональная ответственность, мы можем говорить о защите прав и законных интересов граждан и построении цивилизованного рынка взыскания».