Из окна иллюминатора: часовые авиаэкскурсии вокруг Байкала запустили в Иркутской области

Путешествия вокруг озера Байкал на самолётах L410 и АН-28 появились в Иркутской области, сообщалось 24 июня в официальном аккаунте авиакомпании «Сила» в соцсети Facebook.

Фото из официального аккаунта авиакомпании «Сила» в соцсети Facebook

Самолёты вылетают из Иркутска и берут курс на Олхинское плато. Пассажиры во время полёта смогут увидеть скальники «Витязь», «Черепаха», «Старуха», а также «Столбы дьявола».

По информации на странице, из иллюминаторов пассажиры смогут также рассмотреть горы Хамар-Дабана, Байкал и Кругобайкальскую железную дорогу.

Фото из официального аккаунта авиакомпании «Сила» в соцсети Facebook

Самолёт будет лететь на высоте 400-500 метров со скоростью не выше 300 километров в час.

Как отмечает авиакомпания, путешествие группе из 16-18 человек обойдётся в 120 тысяч рублей, то есть около 7 тысяч на человека.