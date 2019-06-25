Количество пользующихся личным кабинетом «Ростелекома» компаний в Приангарье в 2019 году выросло на 20%

Количество организаций, пользующихся личным кабинетом «Ростелекома», за 2019 год в Иркутской области увеличилось на 20%, сообщает 25 июня пресс-служба компании.

Юрий Тиман, директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»

Специалисты организации ожидают, что к концу года все предприятия-клиенты смогут самостоятельно управлять своими услугами и платежными документами. Это станет возможно благодаря расширению функциональности настоящего сервиса.

«Будущее – за полноценными системами самообслуживания. Уже сейчас клиенты покупают услуги связи и управляют ими без обращения в офисы компании. Подрядчику, нашему дочернему предприятию ООО «Ростелеком-Интеграция», удалось в полной мере учесть требования абонентов и оперативно настроить программную часть личного кабинета», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Функциональные возможности сервиса позволяют контролировать текущий баланс лицевых счетов в режиме онлайн, проверять начисления и платежи, получать платежно-расчетные документы, анализировать затраты на услуги связи по подразделениям, а также направлять обращения в ПАО «Ростелеком» и формировать заказы на подключение новых услуг.

Можно также настроить автоматическую доставку счета на электронную почту, выгрузить детализацию, по услуге мобильная связь поменять тарифный план, заменить номер телефона или сим-карту, временно приостановить работу сим-карты или активировать её.

«Использование личного кабинета позволяет нам контролировать начисления за услуги связи для всей сети аптек, оперативно оплачивать счета. При возникновении задолженности, не обращаясь непосредственно в офис оператора, мы можем выяснить, в результате чего она возникла, и устранить ее», – прокомментировала сервис-клиент «Ростелекома», административный директор ООО «Аптека от склада» Ольга Серебренникова.

Информация о порядке регистрации в «Личном кабинете юридических лиц» доступна по ссылке.