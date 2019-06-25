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Корпорация «Иркут» представит свои самолёты на форуме «Армия-2019» в Московской области

25 июня 2019

Корпорация «Иркут» представит свои самолёты Су-30СМ, Як-130 и Як-152 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в городе Кубинка Московской области, сообщает 25 июня пресс-служба организации.

Самолёты можно будет увидеть на статической стоянке аэродрома «Кубинка».

Кроме того, на форуме возможности Су-30СМ продемонстрируют летчики авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи».

Справка: Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдёт в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» в Московской области с 25 до 30 июня. Предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. На форуме пройдут Международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2019» и экспозиция «Инновационный клуб». В рамках события продемонстрируются мощь российского вооружения, военной и специальной техники.

/ СИА /
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