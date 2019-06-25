В АТБ назначены два новых заместителям председателя правления банка

С 24 июня 2019 года Дмитрий Зиновьев и Максим Гордюков назначены на должность заместителей председателя правления АТБ. Об говорится в официальном сообщении на сайте банка.

Кандидатуры Дмитрия Юрьевича и Максима Павловича были согласованы Банком России, решение о назначениях приняты на проведенном Совете директоров 17 июня 2019 года. Таким образом, состав правления АТБ пополнился двумя руководителями. Ранее на должности заместителей были назначены Владимир Новиков и Михаил Малахов.

Как сообщает пресс-служба банка, Дмитрий Зиновьев имеет два высших образования. В 2013 году окончил Таллиннскую школу менеджеров Владимира Тарасова «Персональное управленческое искусство». В период 2011-2012 прошел обучение INSEAD совместно c New Economic School, «Sberbank 500 Programme» (вошел в состав 5 % лучших выпускников). Владеет языками: немецкий (базовый уровень), китайский (базовый уровень). С 24 июня 2019 года занимает должность заместителя председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка. В 2019 году занимал должность руководителя временной администрации по управлению «МИнБанк» (ПАО). В 2018 году являлся руководителем проектов «УК ФКБС» (ООО). В 2015 году занимал должность заместителя председателя правления дочернего банка ПАО «Сбербанк России» - ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан). В 2014 году был назначен на должность управляющего Донским отделением Московского банка Сбербанка России. В 2003 году являлся заместителем управляющего Читинским отделением Байкальского банка Сбербанка России.

Максим Гордюков имеет два высших образования. В 2015 году закончил MBA Всероссийской академии внешней торговли, г. Москва.

В 2008 году закончил Project Management Institute. Владеет языками: английский (свободно). Начиная с 2005 года, занимается развитием розничных продаж в банковской сфере. С 24 июня 2019 года занимает должность заместителя председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка. С февраля 2017 года по январь 2018 года занимал должность директора сети дистрибуции «Альфа-Банк». В 2008 году входил в состав органов управления «Балтийский Банк» (ПАО). Был избран членом правления, членом кредитного комитета и членом КУАИП банка. Руководил подразделением розничного бизнеса, а также курировал направление, отвечающее за сегмент премиум клиентов. В начале своей карьеры с августа 2005 по июль 2007 года руководил региональными продажами в «Альфа-Банк» (ОАО) и после достижения выдающихся результатов в 2007 году был назначен на должность директора Сибирской и Дальневосточной дирекции, вице-президента «Альфа-Банк» (ОАО). Возглавлял несколько проектов в банке: проект инвестиционного банка (продажа инвестиционных продуктов розничным клиентам); проект кадровый резерв и наставничество; проект микрокредиторования.