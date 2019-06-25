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БайкалИнвестБанк сообщил о переводе клиентов на обслуживание в головной офис банка

25 июня 2019

В рамках реализации мероприятий, связанных с планируемым закрытием Филиала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва, банк уведомляет о переводе «24» июня 2019 года счетов клиентов, обслуживающихся в Филиале Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва по адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1 на обслуживание в Головной офис Банка, расположенный по адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1. Перевод на обслуживание в Головной офис Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не влечет за собой изменения номеров счетов Клиентов, а также не причинит каких-либо перебоев в их работе.

Реквизиты Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»:

ИНН 3801002781, КПП 770901001
ОГРН 1023800000124
к/с 30101810245250000285 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525285

Дополнительную информацию по вопросам планируемого закрытия Филиала АО «БайкалИнвестБанк» в городе Москва, а также перевода на обслуживание в Головной офис Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» можно получить по телефону: +7 (499) 968-94-23.


/ СИА /
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