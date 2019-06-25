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Сбербанк признан лучшей брокерской компанией для розничных инвесторов

25 июня 2019

Сбербанк стал победителем ежегодного конкурса «Элита фондового рынка» Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в номинации «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов». Биржевые ПИФы управляющей компании «Сбербанк Управление активами» признаны лучшим новым инструментом.

Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

 «Одно из направлений деятельности Сбербанка — повышение благосостояния наших клиентов. Инвестирование — хороший способ добиться этого результата. Мы предлагаем нашим клиентам ряд удобных инструментов для инвестирования и планируем совершенствоваться в этом направлении».

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится НАУФОР с 2000 года и является одной из независимых премий в области рынка ценных бумаг. Победителей конкурса на основании данных голосования участников рынка определяет национальное жюри, в состав которого входят представители компаний финансового рынка, инфраструктуры, эксперты.


/ СИА /
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