Автокредиты Сетелем Банка теперь доступны в Сбербанк Онлайн

В рамках стратегии по трансформации Сбербанка в единую экосистему реализован проект интеграции автокредитов дочернего Сетелем Банка в систему интернет-банкинга Сбербанк Онлайн. Для получения кредита на покупку автомобиля (нового или подержанного) клиент теперь может подать заявку в знакомом ему интерфейсе Сбербанк Онлайн — как в мобильном приложении, так и в веб-версии — и получить одобрение в Сетелем Банке.

Клиент выбирает модель автомобиля, после чего ему предлагаются имеющиеся варианты автокредитования с учетом скидок и специальных условий финансовых программ, реализуемых Сетелем Банком совместно с автопроизводителями и дилерскими центрами. Заполнение заявки на кредит занимает всего три минуты благодаря тому, что многие данные автоматически берутся из профиля клиента. Решение по заявке принимается в среднем за 30 секунд.

После одобрения заявки клиент с помощью интерактивной карты выбирает дилерский центр для приобретения машины и затем, подписав документы в автосалоне, может уехать оттуда на приобретенном автомобиле.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Интеграция продуктов автокредитования Сетелем Банка в Сбербанк Онлайн позволит улучшить опыт пользователей системы дистанционного обслуживания Сбербанка. Благодаря взаимодействию компаний, входящих в Группу Сбербанк, мы формируем максимально полный набор кредитных продуктов, доступных клиенту на единой площадке. Оформление автокредитов Сетелем Банка в онлайн-канале Сбербанка – хороший пример групповой синергии. С момента технического запуска сервисом уже успели воспользоваться более 130 тыс. наших клиентов».

Андрей Лыков, Председатель Правления «Сетелем Банк» ООО:

«Сотрудничество с крупными автопроизводителями и официальными дилерами, активное участие в госпрограммах льготного автокредитования позволяют Сетелем Банку предлагать клиентам одни из самых интересных условий автокредитования на рынке. По спецпрограммам с автопроизводителями у клиента есть возможность получить автокредит по привлекательным ставкам. Кредит можно оформить как на новые, так и на подержанные автомобили. Благодаря интеграции кредитного предложения Сетелем Банка в Сбербанк Онлайн клиенты Сбербанка смогут воспользоваться выгодными условиями по автокредитам на качественно новом уровне. Дополнительным плюсом для клиента является и то, что в Сбербанк Онлайн можно не только подобрать наиболее подходящий вариант кредитования и быстро получить решение по автокредиту, но и получать информацию о нем и управлять его погашением».