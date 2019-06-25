ГринКомБанк сообщил о смене телефонных номеров головного офиса банка в Иркутске

АО "ГринКомБанк" информирует своих клиентов об изменении с 01.07.2019 телефонных номеров головного офиса банка в г. Иркутске по ул. Франк-Каменецкого, 8.

С 01.07.2019 действующими телефонными номерами являются: (3952) 24-01-97 и 20-08-21.