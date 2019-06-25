Новости

ГринКомБанк сообщил о смене телефонных номеров головного офиса банка в Иркутске

25 июня 2019

АО "ГринКомБанк" информирует своих клиентов об изменении с 01.07.2019 телефонных номеров головного офиса банка в г. Иркутске по ул. Франк-Каменецкого, 8.

С 01.07.2019 действующими телефонными номерами являются: (3952) 24-01-97 и 20-08-21.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
ТОП-10 самых богатых депутатов Думы Иркутска за 2018 год по уровню семейного дохода
10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска
Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании