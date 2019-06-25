Примсоцбанк выдал первый кредит по льготной программе ипотечного кредитования для жителей Хабаровского края

Примсоцбанк выдал первый ипотечный кредит под ставку 7,25% годовых на сумму 2180000 рублей по программе льготного кредитования на основании Постановления Правительства Хабаровского края N 202-пр от 07.06.2018. На рассмотрении также находятся 15 заявок на сумму более 30 миллионов рублей.

Льготная ипотечная программа позволяет получить кредит или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит с процентной ставкой от 7,25% до 7,65% годовых при сумме кредита от 500 000 рублей до 3 миллионов рублей (но не более 80% от стоимости приобретаемой или закладываемой недвижимости) и сроке кредитования от 3 до 30 лет. Личное и имущественное страхование оплачивается ежегодно по тарифам страховой компании. Комиссия банка составляет 3000 рублей.

Указанная ставка действует при приобретении жилья на первичном рынке Хабаровского края путём заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, которое осуществляется застройщиком – юридическим лицом на территории Хабаровского края или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, при этом цедентом в договоре уступки может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Также в рамках программы можно рефинансировать кредит, выданный на приобретение квартиры на первичном рынке.

Программа распространяется на граждан РФ, проживающих на территории Хабаровского края, у которых после 1 января 2018 года родился ребёнок, являющийся единственным на момент заключения кредитного договора.

Задать вопросы, получить информацию о льготной региональной программе и подать заявку на кредит в операционном офисе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Хабаровске по адресу: г.Хабаровск, ул. Павловича, 13. Подробности по телефону 8(4212) 41-52-52 а также на официальном сайте Банка.