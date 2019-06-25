ПСБ примет участие в круглом столе по диверсификации ОПК на форуме «Армия-2019»

Крупнейшие российские компании ОПК, представители ведомств и ведущих отечественных научных институтов обсудят проблемы диверсификации военной промышленности в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019». Именно этой теме будет посвящен круглый стол «Диверсификация и трансфер технологий в ОПК: в поисках решений и ресурсов», одним из организаторов которого выступает ПСБ, официальный банк форума.

В рамках мероприятия вопросы диверсификации и конверсии в ОПК обсудят представители Минобороны, Минэкономразвития, Минобразования, «Роскосмоса», «Ростеха», Объединенной ракетно-космической корпорации, «Алмаз-Антея», ОСК, ОАК, ПСБ, Фонда НИР, Межведомственного аналитического центра, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИУ МФТИ, НИЯУ МИФИ и других организаций.

На встрече будут затронуты вопросы программно-целевого планирования, нормативно-правового обеспечения, предпочтительных моделей трансфера технологий, финансовых и технологических источников, необходимых для достижения установленных показателей, а также тема создания единой экспертно-аналитической площадки по всем вопросам диверсификации.

Согласно поручению президента, к 2030 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК должна достигнуть 50%. По оценке Промсвязьбанка, для достижения такого показателя отрасль нуждается в инвестициях объемом порядка 2 трлн руб. до 2030 года или около 200 млрд руб. в год.