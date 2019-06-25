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Власти Приангарья: Служба саночистки дала разрешение на размещение отходов «Усольехимпрома» в Братском районе

25 июня 2019

«Братская служба санитарной очистки» дала согласие на возможное размещение на полигоне ТБО в Братском районе Иркутской области отходов четвёртого класса опасности, сообщала 24 июня пресс-служба регправительства со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии Приангарья.

По информации в сообщении, отходы предполагается вывезти согласно документации проекта «Демеркуризация выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирском», который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

На полигоне планируется разместить 35,4 тысячи тонн отходов, которые включают спецодежду с загрязнениями нефтепродуктами менее 15%, отработанную незагрязненную резиновую обувь. Кроме того, противогазы, малоопасные отходы грунта, оставшиеся после проведения открытых земляных работ, бетонный и железобетонный лом от демонтажа строительных конструкций.

Сейчас документация проекта находится в Главгосэкспертизе. В случае положительного заключения её направят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ для выделения денег на реализацию.

Справка: На прошлой неделе первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства региона Руслан Болотов на выездном заседании в Усолье-Сибирском сообщил, что токсичные отходы третьего класса опасности с промплощадки химического предприятия «Усольехимпром» планируется вывезти для утилизации в Братск.
24 июня на экстренном совещании  мэр города Братска Иркутской области Сергей Серебренников назвал преступными планы регправительства ввезти на территорию города отходы предприятия и пообещал не допустить в городе «ни одного грамма этих отходов».

/ СИА /
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