Усольчанка перевела 1,6 млн руб. обещавшему жениться и прислать чемодан с миллионами лжеиностранцу

55-летняя жительница города Усолья-Сибирского Иркутской области взяла в кредит 1,6 миллиона рублей и перевела их лжеиностранцу, который пообещал жениться на ней и прислать чемодан с миллионами евро, сообщается 25 июня на сайте Главного управления МВД России по региону.

Установлено, что женщина познакомилась в Интернете с мужчиной, который представился жителем Бельгии. Они вели романтическую переписку – иностранец пообещал жениться на усольчанке и прислать ей чемодан с несколькими миллионами евро.

Спустя время он сообщил, что на границе с Россией возникли проблемы, и попросил женщину оплатить налог на ввозимые в страну финансы. Усольчанка взяла кредит и перевела деньги на иностранный счёт.

После того, как женщина так и не дождалась чемодана с миллионами евро, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.