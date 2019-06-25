Проезд по участку улицы Карла Маркса в Иркутске закроют на 16 дней

Проезд по участку улицы Карла Маркса от Урицкого до Пролетарской в Иркутске закроют с 1 по 16 июля, сообщалось 24 июня на сайте мэрии.

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Это связано с проведением работ по реконструкции коллектора тепловой сети.

На период закрытия проезда по улице Карла Маркса схема движения транспорта изменится.

Автобусы №15 и 32 при движении от остановки «Кинотеатр «Пионер» направятся по улицам Карла Маркса, Карла Либкнехта, Тимирязева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского и далее по маршрутам. Остановка «Гастроном №1» будет исключена.

Маршрутки №8, 20, 64, 98 от остановки «Кинотеатр «Пионер» поедут по улицам Карла Маркса, Пролетарской, Свердлова, Сухэ-Батора и далее по маршруту. Остановки «Гастроном №1», «Экономическая академия», «Художественный музей» исключат. Будет введена новая остановка «улица Пролетарская».

Автобусы №13, 14, 28, 28р, 30, 31, 37, 42, 43, 60, 65, 66 после остановки «улица Пролетарская» будут сворачивать с Карла Маркса на одноименную улицу, затем поедут по Свердлова, Сухэ-Батора и далее по маршрутам.

Автобус №50 при следовании от остановки «Кинотеатр «Пионер» поедет по улицам Карла Маркса, Карла Либкнехта, Советской и далее как обычно. Остановки «улица Пролетарская», «Гастроном №1», «Центральный Рынок» (в сторону Карла Либкнехта) будут исключены.

На сайте мэрии также отмечается, что с 16 июля по 1 августа движение транспорта закроют по улице Пролетарской от Карла Маркса до Горького.