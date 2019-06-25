Гендиректор ИНК Марина Седых рассказала, какими компетенциями должен обладать настоящий лидер

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании (ИНК) Марина Седых выступила на пленарном заседании VI форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге, сообщается 25 июня в официальном аккаунте организации в соцсети Facebook.

«Руководитель ИНК поделилась своим видением того, какими компетенциями должен обладать настоящий лидер, способный создать единую эффективную команду и вести за собой коллег», – отмечается в сообщении.

Кроме того, глава предприятия рассказала об опыте ИНК по созданию горизонтальных структур, об управлении на основе ценностей, особенностях корпоративной культуры и возможностях, которые предоставляет компания для развития своих сотрудников.

После завершения сессии руководитель ИНК около часа отвечала на вопросы участников форума и делилась опытом с молодыми специалистами.

В 2018 году Марина Седых в рамках Энергетического лектория бизнес-школы Сколково рассказывала, как в результате активного роста Иркутской нефтяной компании был преодолен управленченский кризис в компании, как создавалась корпоративная культура, как появились сетевые структуры внутри компании - Команда больших возможностей (КБВ) и «ИНК-идея», которые помогли усовершенствовать работу предприятия.

Напомним, что с самого начала работы ИНК в 2000 году Марина Седых является бессменным генеральным директором. Она занимает 11-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes по итогам 2018 года, её состояние оценивается в $350 миллионов. По мнению экспертов, ИНК является одной из самых динамично развивающихся частных компаний в нефтегазовом секторе в России.