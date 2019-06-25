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Гендиректор ИНК Марина Седых рассказала, какими компетенциями должен обладать настоящий лидер

25 июня 2019

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании (ИНК) Марина Седых выступила на пленарном заседании VI форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета в Санкт-Петербурге, сообщается 25 июня в официальном аккаунте организации в соцсети Facebook.

«Руководитель ИНК поделилась своим видением того, какими компетенциями должен обладать настоящий лидер, способный создать единую эффективную команду и вести за собой коллег», – отмечается в сообщении.

Кроме того, глава предприятия рассказала об опыте ИНК по созданию горизонтальных структур, об управлении на основе ценностей, особенностях корпоративной культуры и возможностях, которые предоставляет компания для развития своих сотрудников.

После завершения сессии руководитель ИНК около часа отвечала на вопросы участников форума и делилась опытом с молодыми специалистами.

В 2018 году Марина Седых в рамках Энергетического лектория бизнес-школы Сколково рассказывала, как в результате активного роста Иркутской нефтяной компании был преодолен управленченский кризис в компании, как создавалась корпоративная культура, как появились сетевые структуры внутри компании - Команда больших возможностей (КБВ) и «ИНК-идея», которые помогли усовершенствовать работу предприятия.

Напомним, что с самого начала работы ИНК в 2000 году Марина Седых является бессменным генеральным директором. Она занимает 11-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes по итогам 2018 года,  её состояние оценивается в $350 миллионов. По мнению экспертов, ИНК является одной из самых динамично развивающихся частных компаний в нефтегазовом секторе в России.


/ СИА /
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