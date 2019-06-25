Бесплатный Wi-Fi будет доступен пассажирам 20 станций ВСЖД до конца 2019 года

Услуга беспроводного подключения к сети Интернет станет доступна пассажирам 20 станций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) до конца 2019 года, сообщает 25 июня пресс-служба организации.

Бесплатный Wi-Fi появится ещё на шести станциях – Тулун, Нижнеудинск, Коршуниха-Ангарская, Усть-Илимск, Лена и Таксимо.

В настоящее время беспроводной Интернет работает на 14 вокзалах, среди которых – Иркутск-Пассажирский, Зима, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тайшет и другие.

Доступ к Wi-Fi распространен на бизнес-залы и комнаты длительного отдыха. Скорость соединения – до 10 мегабит в секунду.