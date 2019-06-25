Экс-глава МО «Гоханское» Приангарья подозревается в мошенничестве с землёй на 300 тысяч рублей

Бывший глава Муниципального образования «Гоханское» Иркутской области подозревается в мошенничестве с землёй на 300 тысяч рублей, сообщается 25 июня на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что в 2018 году мужчина самовольно выдал своей родственнице выписку из похозяйственной книги о наличии у неё права на земельный участок площадью 7,2 тысячи квадратных метров.

«Данный документ послужил основанием для регистрации её права собственности на указанный земельный участок», – отмечается в сообщении.

В отношении экс-главы и его родственницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество совершённое группой лиц в крупном размере», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается и находится на контроле прокуратуры Эхирит-Булагатского района.