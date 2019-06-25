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Мэр Усолья-Сибирского Торопкин за год увеличил свои доходы в 5,8 раза – до 2,5 млн рублей

25 июня 2019

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Михаил Торопкин за год увеличил свои доходы в 5,8 раза и за 2018-й заработал 2,5 миллиона рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте местной администрации.

За 2017 год мэр города заработал 427 тысяч рублей. У него не было собственности, в пользовании находилась квартира площадью 49,8 квадратных метра.

Доход супруги составил 614 тысяч рублей. В её пользовании находились квартира, садовый земельный участок, в собственности – машина Nissan X-TRAIL.

В 2018 году глава Усолья-Сибирского заработал 2,5 миллиона рублей. Собственности у него по-прежнему нет. В пользовании – одна квартира.

Жена мэра за прошлый год увеличила доход до 891,2 тысячи рублей. У неё в собственности находятся земельный участок площадью 1,9 тысячи квадратов и автомобиль Nissan X-TRAIL. В пользовании – квартира и садовый земельный участок.


/ СИА /
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