Пьяный шофёр миксера в Иркутске врезался в машину Toyota Land Cruiser, её водитель погиб на месте

Миксер Isuzu V330, за рулём которого был 44-летний шофёр, предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в Иркутске, в результате ЧП 65-летний водитель внедорожника погиб на месте, сообщается 25 июня на сайте Главного управления МВД России по региону.

Инцидент произошёл 21 июня около 21.10 на улице Костычева. В результате ДТП также пострадала пассажирка Toyota Land Cruiser – 14-летняя девочка. В настоящее время она доставлена в больницу.

Полиция просит граждан, которые могут оказать помощь следствию по установлению причин аварии, позвонить в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области по номеру 21-25-77 либо по телефону доверия ГУ МВД России по региону – 21-68-88.

<p> </p> </div> </div> <script class="js-mediator-script"> !function(e){function t(t,n){if(!(n in e)){for(var r,a=e.document,i=a.scripts,o=i.length;o--;)if(-1!==i[o].src.indexOf(t)){r=i[o];break}if(!r){r=a.createElement("script"),r.type="text/javascript",r.async=!0,r.defer=!0,r.src=t,r.charset="UTF-8";var d=function(){var e=a.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(r,e)};"[object Opera]"==e.opera?a.addEventListener?a.addEventListener("DOMContentLoaded",d,!1):e.attachEvent("onload",d):d()}}}t("//mediator.mail.ru/script/2819548/","_mediator")}(window); </script> <div class="author" style="display:none">ykot</div> <br> <div id="left_block_p2_end"></div> <div style="margin-top: 10px;"> <div class="subscription-form" style="display: none;"> <form style="margin: 0;" action="./" method="get"> Подписаться: <input type="hidden" name="section" value="18146"> <input class="subs_field" type="text" name="email" value="" placeholder="Введите Ваш E-mail" style="color: #9E9A92"> <button id="subscription-form__submit-button" type="submit">ОК</button> <div class="js-consent-to-personal-data-processing--subscription-form consent-to-personal-data-processing"> <input type="checkbox" checked> <span> Даю <a href="/?section=18209" target="_blank">согласие</a> на обработку моих персональных данных, с условиями <a href="/?section=18210" target="_blank">политики </a> ознакомлен. </span> <script> init_consent_to_personal_data_processing( '.js-consent-to-personal-data-processing--subscription-form', '#subscription-form__submit-button' ); </script> </div> </form> </div> </div> <script src="/js/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.2.pack.js"></script> <script src="/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.1.pack.js"></script> <link media="screen" href="/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.1.css" rel="stylesheet"> <script> $(function () { $('a[rel=group]').fancybox({ 'transitionIn': 'none', 'transitionOut': 'none', 'titlePosition': 'inside', 'titleFormat': function (title, currentArray, currentIndex, currentOpts) { var description = this.orig.parent().attr('description'); return '' + (currentIndex + 1) + ' / ' + currentArray.length + "." + (title.length ? ' ' + description : '') + ''; } }); }); </script> <link rel="stylesheet" href="/js/photo_swipe/photoswipe.css"> <link rel="stylesheet" href="/js/photo_swipe/default-skin/default-skin.css"> <script src="/js/photo_swipe/photoswipe.min.js"></script> <script src="/js/photo_swipe/photoswipe-ui-default.min.js"></script> <script src="/js/photo_swipe/gallery.js"></script> <div class="gallery" style="margin: 10px 0; display: none;"> <a class="gallery__item" href="http://sia.ru/files/Image/news/2019-06/376057/big_news_376057_id48522.png" title=''data-index="0" data-desc="{"src":"http:\/\/sia.ru\/files\/Image\/news\/2019-06\/376057\/big_news_376057_id48522.png","title":"","h":658,"w":1185}"><noindex><img src='http://sia.ru/files/Image/news/2019-06/376057/thu_news_376057_id48522.png' alt=''></noindex></a> </div> <div class="news__source-sign"> / СИА / </div> <div id="fb-root"></div> <script>(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9&appId=217500098666722"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/SiaIrk/ " data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"> <blockquote cite="https://www.facebook.com/SiaIrk/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/SiaIrk/">SIA.RU - Иркутский деловой портал</a></blockquote> </div> <script>(function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); </script> <div data-background-alpha="0.0" data-buttons-color="#FFFFFF" data-counter-background-color="#ffffff" data-share-counter-size="12" data-top-button="false" data-share-counter-type="disable" data-share-style="1" data-mode="share" data-like-text-enable="false" data-mobile-view="true" data-icon-color="#ffffff" data-orientation="horizontal" data-text-color="#000000" data-share-shape="round-rectangle" data-sn-ids="fb.vk.tw.ok." data-share-size="30" data-background-color="#ffffff" data-preview-mobile="false" data-mobile-sn-ids="fb.vk.tw.wh.ok.vb." data-pid="1668205" data-counter-background-alpha="1.0" data-following-enable="false" data-exclude-show-more="false" data-selection-enable="false" class="uptolike-buttons" ></div> <br> <div style="clear: both;"> </div> <!-- DO NOT REMOVE AND DO NOT EDIT this line. news_cache check this line --> <br> <div class="header"> <h3><a href=/?section=519>Реклама на сайте</a></h3> </div> <div class="banana-rand-1 banana-rand-1--storyline-bar" style="border: 0px dashed #004E8B; background: rgb(210, 224, 175);" > <div class='banana-rand-1--storyline-bar__title-box'> <a href="http://sia.ru/?section=18204&id=438" class="banana-rand-1--storyline-bar__title"> Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год </a> </div> <a href="http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=376011" class="banana-storyline-rand-1"><div class="banana-storyline-rand-1__inner"><div class="banana-storyline-rand-1__img-box"><img src="http://sia.ru/files/Image/news/2019-06/376011/story_pic_5d116be8ba7de7.07864124__5d116be8695e5.jpg"></div><div class="banana-storyline-rand-1__header">ТОП-10 самых богатых депутатов Думы Иркутска за 2018 год по уровню семейного дохода</div></div></a><a href="http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=376005" class="banana-storyline-rand-1"><div class="banana-storyline-rand-1__inner"><div class="banana-storyline-rand-1__img-box"><img src="http://sia.ru/files/Image/news/2019-06/376005/story_pic_5d109eadacbe19.00926310__5d109ead98b22.jpg"></div><div class="banana-storyline-rand-1__header">10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска</div></div></a><a href="http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=375999" class="banana-storyline-rand-1"><div class="banana-storyline-rand-1__inner"><div class="banana-storyline-rand-1__img-box"><img src="http://sia.ru/files/Image/news/2019-06/375999/story_pic_5d1093385b7974.21779262__5d10933838458.jpg"></div><div class="banana-storyline-rand-1__header">Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн</div></div></a> <div class="banana-rand-1--storyline-bar__all-link"> <a href="http://sia.ru/?section=18204&id=438">Все материалы сюжета</a> </div> </div> <img src="lty" border="0" height="1" width="1" /> <div style="margin-top: 16px;"> <script id="82Bgf4hJa5Fry8vL">if (window.relap) window.relap.ar('82Bgf4hJa5Fry8vL');</script> </div> <div class="header"> <h3><a href=/?section=519>Реклама на сайте</a></h3> </div> <div id="bottom_banana_box-rand-1" class="prm_box" data-id="464"> <noscript><a target="_blank" href="/touch.php?type=banana&innerid=464"><img src="/files/b/adv_ea0e17b36cb5d22ce5ca0b511444270e.gif?t=t?nocache=nojs_9940"alt="Газета Дело"class="prm-file"style="max-width: 100%; border: none;"></a><img src="/img/piroman_counter.jpg?type=banana&innerid=464&nocache=nojs_3144" style="display: none" alt=""></noscript> <span id="464_banana_1"></span> <script> (function () { var htmlIsSet = JSON.parse('false'); var bannerView = '<a target="_blank" href="/touch.php?type=banana&innerid=464"><img src="/files/b/adv_ea0e17b36cb5d22ce5ca0b511444270e.gif?t=t?nocache=js_' + Math.round(Math.random() * 10000) + '"alt="Газета Дело"class="prm-file"style="max-width: 100%; border: none;"></a>'; if (htmlIsSet && checkIfCanvasEnabled()) { bannerView = '<iframe src="/?t=t&link1=%2Ftouch.php%3Ftype%3Dbanana%26innerid%3D464&nocache=js_' + Math.round(Math.random() * 10000) + '&link1=%2Ftouch.php%3Ftype%3Dbanana%26innerid%3D464" width="468" height="60"style="border: none;" class="prm-file">

'; } var bannerBox = $('#464_banana_1'); bannerBox.html(bannerView); bannerBox.after(''); })();