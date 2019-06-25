Пьяный шофёр миксера в Иркутске врезался в машину Toyota Land Cruiser, её водитель погиб на месте

Миксер Isuzu V330, за рулём которого был 44-летний шофёр, предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в Иркутске, в результате ЧП 65-летний водитель внедорожника погиб на месте, сообщается 25 июня на сайте Главного управления МВД России по региону.
Инцидент произошёл 21 июня около 21.10 на улице Костычева. В результате ДТП также пострадала пассажирка Toyota Land Cruiser – 14-летняя девочка. В настоящее время она доставлена в больницу.
Полиция просит граждан, которые могут оказать помощь следствию по установлению причин аварии, позвонить в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области по номеру 21-25-77 либо по телефону доверия ГУ МВД России по региону – 21-68-88.'; } var bannerBox = $('#464_banana_1'); bannerBox.html(bannerView); bannerBox.after(''); })();