Участники экспедиции по самому протяжённому туристическому маршруту приедут в Иркутск

Участники экспедиции по самому протяжённому туристическому маршруту в России – от Европы до Америки (Аляски) – посетят Иркутск, сообщает 25 июня пресс-служба гостиницы «Русь».

Этот маршрут создают жители Перми Ильдар Маматов и Сергей Юрин в рамках международного проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». В течение 39 дней команда преодолеет 12 тысяч километров, побывает в 58 населенных пунктах, а так же пройдёт по Сибирскому тракту и вблизи озера Байкал.

Участники экспедиции планируют определить конкретные места рождения городов для занесения в онлайн-путеводители, проверить тематические туры республик Бурятия и Хакасия, Алтайского, Красноярского и Пермского краёв, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Челябинская областей.

Кроме того, они намерены собрать рецепты блюд и напитков, которыми угощалась команда Беринга, руководствуясь научными трудами учёного Миллера – руководителя Академического отряда Второй Камчатской экспедиции.

Встреча с путешественниками состоится 29 июня в 18.00 в иркутской гостинице «Русь» по адресу улица Свердлова, 19. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению пермских жареных пирожков «посекунчиков» и продегустировать фирменный пирог «Байкал» с подкопченным сигом.