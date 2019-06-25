Компания «РУСАЛ» прошла сертификацию по стандартам Aluminium Stewardship Initiative

Компания «РУСАЛ», заводы которой располагаются на территории Иркутской области, один из крупнейших в мире производителей алюминия, прошла сертификацию по стандартам международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI), сообщает 25 июня пресс-служба «РУСАЛа».

Сертификация ASI направлена на формирование более эффективных практик устойчивого развития по всей производственно-сбытовой цепочке производителей алюминия.

Управляющая Компания и три предприятия РУСАЛа – «Боксит Тимана», Уральский алюминиевый завод и Иркутский алюминиевый завод – успешно прошли сертификацию по стандартам ASI: ASI Performance Standard и ASI Chain of Custody Standard. Компания планирует сертифицировать все свои предприятия.

Стандарт ASI Performance Standard широко признан в качестве единственного стандарта в области устойчивого развития в отношении всей производственно-сбытовой цепочки алюминия. Он был разработан во взаимодействии с представителями отрасли, потребителями и некоммерческими организациями. Требования стандарта охватывают 11 групп критериев, включающих деловую этику, управление, экологические аспекты, права человека и социальные аспекты деятельности.

Стандарт ASI Chain of Custody был разработан для содействия компаниям-производителям алюминия и алюминиевой продукции, которые хотят предоставить своим клиентам и заинтересованным сторонам независимую гарантию ответственного производства и поставок алюминия. Независимый внешний аудит для «РУСАЛа» был проведен норвежской компанией DNV GL.

«ASI поздравляет «РУСАЛ» с прохождением сертификации по Стандартам ASI Performance Standard и ASI Chain of Custody. Учитывая сложные условия, в которых Компания работала до недавнего времени, получение сертификатов по обоим стандартам ASI для цепочки поставок от добычи боксита до литейного производства и производства полуфабрикатов является значительным достижением и явной демонстрацией приверженности Компании принципам ответственного ведения бизнеса», – отметила генеральный директор ASI Фиона Соломон.

«Соблюдение ключевых принципов устойчивого развития на каждом этапе деятельности чрезвычайно важно с точки зрения наших взаимоотношений с сотрудниками, потребителями, местными сообществами и акционерами. Мы гордимся тем, что прошли первую сертификацию. Получение признания от такой авторитетной организации, как ASI, – важная веха на пути развития «РУСАЛа» и дополнительное подтверждение наших намерений оставаться ведущим ответственным производителем алюминия», – заявил генеральный директор «РУСАЛа» Евгений Никитин.