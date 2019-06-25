ВСЖД за 2019 год перечислила на 1 млрд рублей налогов больше, чем в прошлом году – 9,3 млрд

Структурные подразделения ОАО «РЖД», расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-май 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислили налогов и взносов более 9,3 миллиарда рублей, что на 1 миллиард больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 25 июня пресс-служба ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области – 7,6 миллиарда рублей.

Остальные средства направлены в другие регионы: в бюджет Бурятии перечислили более 1,4 миллиарда рублей, Республики Саха (Якутия) – 2,9 миллиона, Забайкальского края – 146 миллионов рублей.