ФАС обнаружила нарушения закона о конкуренции при строительстве аэропорта Иркутска

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила нарушения закона о конкуренции при строительстве аэропорта в Иркутске, сообщало 24 июня ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского.

«ФАС выдала предварительное заключение по делу в отношении АО «Международный аэропорт Иркутск», правительства и губернатора Иркутской области, AEON и «Новапорт», ООО «Система управления» и ООО «Рампорт безопасность» о нарушении ими статьи 16 Закона о защите конкуренции - ограничивающие конкуренцию соглашения органов власти. То есть без каких-либо конкурсных процедур были даны достаточно большие преференции (компаниям – прим. ТАСС) на строительство аэропорта в Иркутске», – приводит издание слова Цариковского.

Как отмечает СМИ, начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев добавил, что антимонопольная служба дважды выносила предупреждения правительству Иркутской области и лично губернатору, но, по его словам, требования ФАС были проигнорированы.

«Есть указ президента по поводу строительства аэропорта в Иркутске. Еще в 2014 году там четко было написано – строить аэропорт путем проведения государственно-частного партнерства, а государственно-частное партнерство – это торги, это конкурентная процедура. Мало того что губернатор проигнорировал вообще антимонопольное законодательство как таковое, так еще и указ президента, где ему было предписано это сделать (провести торги – прим. ТАСС), просто проигнорировал», – приводит агентство слова Тенишева.