Предприятие ЖКХ в Приангарье задолжало работникам по зарплате 313 тысяч рублей

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства в селе Оса Иркутской области задолжало работникам по зарплате 313 тысяч рублей, сообщала 25 июня пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В сообщении отмечается, что было возбуждено семь исполнительных производств о взыскании денег в пользу сотрудников организации.

Комиссия по трудовым спорам вынесла удостоверения на погашение долгов и передала их приставам, которые уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств и мерах принудительного характера, если долги не будут выплачены добровольно.

В настоящее время зарплаты, которые не выплачивались 2 месяца, перечислены работникам в полном объёме.