Власти направили более 1,2 млрд рублей на строительство школы и детсадов в Ангарске

Более 1,2 миллиарда рублей направили власти на строительство социальных объектов – школы и детских садов – в городе Ангарске Иркутской области, сообщила 25 июня пресс-служба регправительства.

895 миллионов рублей, в том числе 614 миллионов из регионального бюджета, будут направлены на строительство школы в 7а микрорайоне, которую начали возводить ещё в 1992 году. В новом образовательном учреждении будет 33 класса, столовая, плавательный бассейн длиной 25 метров, два спортивных зала, зимний сад с фонтаном, клубный блок.

Как отмечает пресс-служба, подрядчик должен сдать объект до конца года, но работы проходят с опережением графика. Сейчас в школе идет внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.

Остальные средства – 380 миллионов рублей – направят на детские сады.

«Детский сад в 22 микрорайоне строится под выкуп. Он рассчитан на 220 мест по 11 групп, среди которых одна ясельная. В здании предусмотрено три этажа, а в цоколе обустроят бассейн», – говорится в сообщении.

Дошкольное учреждение в 17 микрорайоне начали строить 1992 году, но работы прекратили из-за отсутствия финансирования. Теперь его планируется достроить.