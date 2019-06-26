ИАЦ «Альпари» использует в своих исследованиях систему БИР-Аналитик агентства «ПРАЙМ»

Информационно-аналитический центр «Альпари» (ИАЦ «Альпари») начал использовать в своей работе информационно-аналитическую систему БИР-Аналитик, разработанную российским агентством экономической информации «ПРАЙМ».

Первая версия БИР-Аналитик была запущена в 1998 году. Сегодня БИР-Аналитик является крупнейшей и наиболее технологичной информационно-аналитической системой в России, позволяющей проводить анализ деятельности компаний и организаций, оценку отраслевой и региональной бизнес-среды, строить прогнозы.

БИР-Аналитик сегодня – это не только уникальный источник официальных данных для исследования социально-экономического положения российских регионов и экономики России в целом, но и серьезный аналитический инструмент, позволяющий изучать состояние российских компаний, банков, страховых организаций, индивидуальных предпринимателей. В БИР-Аналитик по собственной методике ежедневно рассчитывается Индекс благонадежности компаний, включающий в себя правовой, репарационный и финансовый риски.

БИР-Аналитик поможет нам в ходе исследований рынков и подготовке оперативных специализированных комментариев на запросы ведущих федеральных и региональных СМИ, которые, в частности, касаются анализа финансовой деятельности, благонадежности, кредитоспособности, оценки конкурентной среды в разрезе отрасли и региона, исследований тенденций и перспектив крупного, среднего и малого бизнеса», — отметил руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Напомним, что ИАЦ «Альпари» — частная независимая компания, основным направлением деятельности которой является освещение трендов российской и мировой экономики. Эксперты центра готовят прогнозы и макроэкономические анализы структурной, энергетической, денежно-кредитной, бюджетной и других направлений финансово-экономической деятельности России и СНГ. Центр, в частности, исследует российский фондовый рынок, капитализацию компаний и их дивидендную политику, ТЭК, банковскую и другие отрасли. Уже более 100 ведущих федеральных и региональных СМИ России используют в своих публикациях аналитическую экспертизу ИАЦ «Альпари».

«Современные технологии, применяемые в БИР-Аналитик, позволяют в один-два клика проводить обработку огромного массива информации и получать ответы на самые узкоспециализированные вопросы, осуществлять поиск данных и проводить комплексный анализ по всем хозяйствующим субъектам России. Крупнейшие российские компании и банки пользуются продуктами и решениями агентства «ПРАЙМ». Мы рады начавшемуся сотрудничеству с аналитиками ИАЦ «Альпари», — подчеркнул директор информационного агентства «ПРАЙМ» Алексей Мелешко.