Новости

"Разморозка" бензина: Правительство запустило механизм сближения внутренних и мировых цен на топливо

26 июня 2019

С июля 2019 года Правительство РФ приняло решение не продлевать соглашение о «заморозке» внутренних цен на топливо, которое действовало с ноября 2018 года. Решение было принято 17 июня и стало ответом на проводимую Минэнерго РФ работу по сближению внутренних цен на топливо в России с мировыми ценами. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева отмечает, что данная цель была поставлена отраслью и ведомствами, исходя из стремления ухода от «ручного» регулирования цен, которое привело к значительным перекосам в ценообразовании и убыткам нефтепереработчиков:

– Основные нововведения для отрасли нефтепереработки с 2019 года включают: повышение НДС, бюджетное правило, поэтапное сокращение экспортных пошлин и повышение НДПИ, демпферный механизм.

Переход с налогообложения экспорта на получение в бюджет налогового дохода от добычи полезных ископаемых сделало возможным постепенную либерализацию отрасли. НДПИ позволит получать в бюджет налоговый доход со всей добываемой нефти, а не только от экспортируемых объемов, что делает бюджетирование менее зависимым от рыночной конъюнктуры.

Читайте также:

Дело пахнет президентом. Владимир Путин решил субсидировать керосин
21 июня 2019
Дмитрий Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке
18 июня 2019

Кроме того, курс на постепенное сближение внутренних цен на топливо с экспортным паритетом без шокового эффекта для потребителя стал возможен благодаря применению механизма демпфирования. Данный механизм состоит в компенсации уплаченного переработчиком налога (акциза на топливо), имеющего свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Демпферные выплаты призваны компенсировать ценовую разницу между средней ценой экспортной альтернативы и условной средней оптовой ценой  реализации.

В соответствии с новым механизмом ожидается выравнивание цен на топливо по регионам России, сужение спредов между спотовым рынком и нетбеками. Предполагается, что рост мелкооптовых цен на топливо и цен на АЗС не будет превышать темпы инфляции.

Таким образом, механизм сближения внутренних и мировых цен на топливо запущен. При этом необходимо отметить, что, несмотря на текущие опасения и сомнения по поводу реализации этого процесса, в долгосрочной перспективе усиление рыночного фактора повысит стабильность работы отрасли, а также приведёт к повышению внимания к доходам потребителей, как к основному влияющему фактору со стороны спроса.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе":
Все материалы сюжета (64)


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Мэр Усолья-Сибирского Торопкин за год увеличил свои доходы в 5,8 раза – до 2,5 млн рублей
ТОП-10 самых богатых депутатов Думы Иркутска за 2018 год по уровню семейного дохода
10 самых богатых депутатов Думы города Иркутска
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании