"Разморозка" бензина: Правительство запустило механизм сближения внутренних и мировых цен на топливо

С июля 2019 года Правительство РФ приняло решение не продлевать соглашение о «заморозке» внутренних цен на топливо, которое действовало с ноября 2018 года. Решение было принято 17 июня и стало ответом на проводимую Минэнерго РФ работу по сближению внутренних цен на топливо в России с мировыми ценами. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева отмечает, что данная цель была поставлена отраслью и ведомствами, исходя из стремления ухода от «ручного» регулирования цен, которое привело к значительным перекосам в ценообразовании и убыткам нефтепереработчиков:

– Основные нововведения для отрасли нефтепереработки с 2019 года включают: повышение НДС, бюджетное правило, поэтапное сокращение экспортных пошлин и повышение НДПИ, демпферный механизм.

Переход с налогообложения экспорта на получение в бюджет налогового дохода от добычи полезных ископаемых сделало возможным постепенную либерализацию отрасли. НДПИ позволит получать в бюджет налоговый доход со всей добываемой нефти, а не только от экспортируемых объемов, что делает бюджетирование менее зависимым от рыночной конъюнктуры.

Кроме того, курс на постепенное сближение внутренних цен на топливо с экспортным паритетом без шокового эффекта для потребителя стал возможен благодаря применению механизма демпфирования. Данный механизм состоит в компенсации уплаченного переработчиком налога (акциза на топливо), имеющего свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Демпферные выплаты призваны компенсировать ценовую разницу между средней ценой экспортной альтернативы и условной средней оптовой ценой реализации.

В соответствии с новым механизмом ожидается выравнивание цен на топливо по регионам России, сужение спредов между спотовым рынком и нетбеками. Предполагается, что рост мелкооптовых цен на топливо и цен на АЗС не будет превышать темпы инфляции.

Таким образом, механизм сближения внутренних и мировых цен на топливо запущен. При этом необходимо отметить, что, несмотря на текущие опасения и сомнения по поводу реализации этого процесса, в долгосрочной перспективе усиление рыночного фактора повысит стабильность работы отрасли, а также приведёт к повышению внимания к доходам потребителей, как к основному влияющему фактору со стороны спроса.