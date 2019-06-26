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Раки попадают в беду на отдыхе чаще всего, а наилучший отпуск проводят Скорпионы

26 июня 2019

Чаще всего неприятности – болезни и травмы – на отдыхе случаются с туристами, которые по знаку зодиака являются Раками, Львами и Близнецами. По данным страховой компании «Согласие», на них в совокупности приходится почти треть обращений путешественников, застрахованных по полисам выезжающих за рубеж (ВЗР). Раки обращаются в страховую компанию в 9,4% случаев, Львы – в 9%, Близнецы – в 8,8%. Лучше всех отдыхают Скорпионы и Козероги – их доли обращений 7,5% и 7,6% соответственно.

Тельцы, Девы и Весы не слишком отстают от путешественников, которые чаще всего сталкиваются с неприятностями. А в середине ренкинга находятся Рыбы, Стрельцы, Водолеи и Овны.

При этом женщины обращаются за медицинской помощью на отдыхе чуть чаще мужчин – в 53% случаев против 47% обращений путешественников мужского пола.


/ СИА /
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