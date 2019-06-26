Рейтинг самых убыточных автомобилей для страховщиков по ОСАГО – 2018

Аналитики «АльфаСтрахование» выяснили, какие застрахованные по ОСАГО автомобили дороже всего обходились компании в 2018 г., если с ними случались страховые случаи. Для этого эксперты определили коэффициент убыточности для каждой марки: сколько рублей выплатит страховщик на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис ОСАГО.

При расчете коэффициента убыточности из списка оцениваемых марок были исключены любые транспортные средства, кроме легковых автомобилей: мото, спец- и грузовая техника, прицепы, тракторы, а также троллейбусы и другой городской транспорт, LCV (малотоннажные грузовые автомобили).

Первое место в рейтинге убыточности «АльфаСтрахование» занимают автомобили ГАЗ (коэффициент убыточности составил 138,4%), выплаты по ним превышают сборы ОСАГО с их владельцев на 38,4%. На втором месте также отечественный автомобиль – ВАЗ с коэффициентом убыточности 112,4%, а значит, выплаты превышают сборы на 12,4%. Также в пятерку входят Datsun (110,7%), Богдан (106,3%), Daewoo (103,7%).

За водителями китайских BYD числится убыточность в 102,6%, следом идут ZAZ (101,9%) и Ravon (92,3%). Замыкают рейтинг ИЖ (79,2%) и Geely (77,8%).

«В рейтинге убыточности 2018 г. всю первую десятку занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов, – говорит Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование». – Часто этими автомобилями пользуются водители, которые приобрели их на вторичном рынке за небольшую сумму и занимаются, например, частным извозом. Автомобиль эксплуатируется семь дней в неделю, частота аварий растет, увеличивая выплаты».

Рейтинг наиболее убыточных марок авто по ОСАГО в 2018 г.