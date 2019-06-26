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Сбербанк установил еще 5 000 банкоматов с функцией рециркуляции наличных

26 июня 2019

Сбербанк за первое полугодие 2019 года установил еще 5 000 банкоматов с функцией ресайклинг (recycling). Всего подобных банкоматов в сети самообслуживания банка — 19 500, что составляет 25% от общего парка устройств самообслуживания.

Технология ресайклинга востребована на мировом рынке. Ее использование обеспечивает постоянное наличие купюр в банкомате, а это в свою очередь, существенно увеличивает время доступности устройства для клиента и снижает затраты на инкассацию. Банкоматы, работающие в режиме замкнутого оборота наличных, могут принимать большие пачки денег до 200 листов включительно. Время обработки пачки с максимальным количеством листов составляет не более 40 секунд.

Андрей Жарский, директор дивизиона «Устройства самообслуживания», блока «Сеть продаж» Сбербанка:

 «Анализируя поведение клиентов, мы видим, что за последние годы идет рост объема взноса наличных. Применение банкоматов с рециркуляцией позволяет сделать операции взноса быстрее и удобнее для клиентов, а также оптимизировать затраты на сопровождение сети устройств».


/ СИА /
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