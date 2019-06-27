Убрать мусор: российская реформа и международные практики

По сравнению с развитыми странами Россия застряла в решении проблем утилизации бытовых и промышленных отходов на уровне 1990-х годов. Стартовавшая мусорная реформа призвана сократить число несанкционированных свалок и сделать этот рынок более прозрачным и цивилизованным. Иван Потравный, профессор базовой кафедры управления проектами и программами Capital Group РЭУ им. Г.В. Плеханова разбирается, как применить лучший международный опыт при создании отрасли по переработке отходов.

Как у них

Плодотворное сотрудничество в сфере обращения с отходами с такими странами, как Япония, Германия, Франция и Швейцария, позволит России значительно ускорить темп внедрения передовых технологий и сделать отрасль привлекательной для иностранных инвестиций. Каким образом могут быть достигнуты целевые показатели реформы? Как увеличить долю обрабатываемого мусора к 2024 году с 12 до 60%, а перерабатываемого — с 7 до 36%?

Столкнувшись в 1970-х годах с проблемой ресурсной ограниченности и загрязнения окружающей среды технологически развитые страны взяли на вооружение и реализуют принципы ресурсосбережения, в соответствии с которыми внедряются технологии и производства по переработке и утилизации отходов. Это привело к развитию специализированной отрасли по переработке отходов, позволяющей, с одной стороны, перерабатывать отходы и вовлекать в хозяйственный оборот вторичное сырье, а с другой — снижать нагрузку на окружающую среду.

Переработка отходов производства и потребления обрела в этих странах все признаки сложившейся отрасли экономики. Среди предпосылок ее формирования можно отметить рост потребления, повышение потребности в сырьевых ресурсах на фоне их исчерпания и удорожания, сдерживание дальнейшего развития экономического потенциала ряда стран территориальной ограниченностью, не позволяющей выводить земли из хозяйственного оборота и использовать их в качестве полигонов для захоронения отходов.

В настоящее время образование бытовых или твердых коммунальных отходов (ТКО) в год на душу населения колеблется от 306 кг в Чехии и 320 кг в Польше до 601 кг в Австрии и 902 кг в Ирландии. В России этот показатель составляет около 450 кг на человека в год. Принятые за рубежом меры, в том числе по стимулированию раздельного сбора отходов, привели к тому, что в таких странах, как Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Норвегия и прочих, объем собранных коммунальными службами отходов значительно сократился.

Девяностые никуда не делись

Нынешнее положение в сфере обращения с отходами в России соответствует ситуации развитых стран в начале 1990-х годов. Тогда не концентрировались на развитии производств и технологий по переработке, а в значительной мере размещали отходы на полигонах, для чего изымали земельные ресурсы.

Отметим, что до сих пор основным для России способом избавления от твердых коммунальных отходов является захоронение. По данным Росстата, в 2017 году объем вывоза твердых коммунальных отходов с территории городских поселений составил 274,4 млн м3, или 0,88% от общего объема их образования. При этом объем ТКО, отправленных на мусороперерабатывающие заводы в этом же году, составил лишь 27,9 млн м3, или 10% от общего объема таких отходов.

При нынешних объемах образования ТКО на душу населения и численности населения в крупных городах и поселках, а также низком уровне утилизации отходов и недостаточных мощностях по переработке сложилась ситуация, когда существующие полигоны не решают мусорную проблему. Пример этому — волоколамская свалка отходов. После закрытия ряда полигонов в столичном регионе просто не оказалось другого выхода, кроме как открыть новую свалку, что вызвало неоднозначную реакцию у местного населения. В настоящее время правительство Московской области всерьез рассматривает возможность вывоза образующихся коммунальных отходов в Архангельскую и Смоленскую области и в другие регионы страны. Соответственно, проблема реформирования системы обращения с коммунальными отходами возникла, так как ситуация в части экономических, социальных и экологических последствий в данной сфере подходит к своему критическому значению.

При этом согласно современной концепции циркулярной экономики отходы должны рассматриваться как источник ценных ресурсов. Изменения в федеральном законодательстве, закрепляющие такой подход, вступили в силу с 1 января 2019 года.

По сортам

Обсуждение мусорной реформы во многом связано с вопросами раздельного сбора мусора, готовности россиян осуществлять меры по сортировке и раздельному накоплению отходов для последующей их переработки. Не умаляя значимости этой задачи, стоит отметить, что центральным положением реформы должны быть меры по созданию и развитию новых производств и предприятий по переработке и утилизации ТКО.

Как показывают результаты недавних социологических опросов в ряде крупных городов России, подавляющему большинству опрашиваемых респондентов известно о важности раздельного сбора отходов, их переработки и использования вторичного сырья. О своей готовности сортировать коммунальные отходы заявило более 60% опрошенных.

При этом мощности объектов по переработке ТКО значительно отстают от имеющихся потребностей. По данным Минприроды России, в 2010 году введены всего 20 мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов с объемом переработки и захоронения 360 тыс. т в год, в 2017 году их число выросло на 29 объектов (с общим объемом переработки 1628,7 тыс. т). Однако этого явно недостаточно для утилизации мусора.

Мусорная стратегия

Согласно «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», одобренной Правительством РФ в январе 2018 года, есть несколько приоритетных задач. К ним относятся развитие ресурсосбережения и специализированной отрасли промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также снижение на этой основе нагрузки на окружающую среду.

Целью стратегии является создание эффективной отрасли по переработке отходов. Для этого необходимо формирование инфраструктуры, в том числе системы управления отраслью переработки отходов, а также условий для устойчивого научно-технологического развития данной отрасли.

Для стимулирования переработки отходов необходимо предоставление субсидий на компенсацию части затрат по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, внедрение наилучших доступных технологий, создание условий для привлечения инвестиций на основе определения мер экономического регулирования развития отрасли (налогов, сборов, тарифов в сфере переработки отходов). Также могут стимулировать субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным частными инвесторами, и комплексы льгот и преференций для предприятий, осуществляющих переработку отходов.

Для реализации мусорной реформы необходим соответствующий механизм расширенной ответственности производителя за утилизацию отходов. Это означает, что производитель в конце жизненного цикла созданной им продукции должен выполнить установленные нормативы утилизации отходов или, в случае их невыполнения, заплатить экологический или утилизационный сбор. Кроме того, основным побудительным мотивом к сортировке отходов у населения являются экономические факторы: снижение тарифов на вывоз раздельно собранных отходов и возможность сдавать вторсырье за денежное вознаграждение. Очевидно, что тарифы на вывоз мусора должны быть адекватными реальным затратам на переработку отходов. Разница в существующих тарифах и потребностях в инвестициях на переработку отходов может быть частично компенсирована переработчику за счет доходов, полученных от использования вторичного сырья.